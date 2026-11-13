Представительница Московской области Мирра Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). В матче группового этапа она победила Арину Соболенко из Белоруссии со счетом 6:4, 6:0, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Уступая в первом сете со счетом 1:4, Андреева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, совершила камбэк и выиграла 11 геймов подряд. Победа позволила ей досрочно выйти в полуфинал с первого места в группе.

«Я рада даже больше, чем после своего первого матча. Не знаю… мне кажется, я могла бы сыграть еще два матча – я полна энергии, невероятно мотивированна и очень счастлива», — сказала Андреева в послематчевом интервью журналистам.

Андреева стала первой россиянкой с 2016 года, добившейся такого результата на Итоговом турнире WTA. Тогда до этой стадии дошла Светлана Кузнецова.

Итоговый турнир WTA — соревнование восьми сильнейших теннисисток мира по итогам сезона. В 2026 году он проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В октябре 2026 года Андреева завоевала серебряную медаль на турнире категории WTA-1000 в Пекине, а также впервые в карьере поднялась на третью строчку мирового рейтинга.