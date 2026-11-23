Владельцам земельных участков в Подмосковье разъяснили, какие хозяйственные постройки необходимо ставить на кадастровый учет и регистрировать в Росреестре. Обязательному оформлению подлежат капитальные объекты, тогда как для временных и разборных конструкций такая процедура не требуется, сообщили в ведомстве.

Если сооружение имеет фундамент и его нельзя перенести без существенного ущерба, оно может относиться к капитальным постройкам. Чаще всего жители регистрируют гаражи и бани. При этом сборные теплицы, навесы, беседки и уличные душевые без признаков недвижимости оформлять не нужно.

Для регистрации капитального объекта обычно требуется технический план, который готовит кадастровый инженер на основании декларации собственника. Затем необходимо подать заявление в Росреестр и оплатить госпошлину.

Если технический учет или инвентаризацию постройки провели до 1 января 2013 года, оформление возможно без подготовки нового технического плана. Для построек на участках ИЖС, личного подсобного хозяйства в населенных пунктах и садовых участках действует упрощенный порядок без разрешения на строительство и проектной документации.