Росреестр Подмосковья разъяснил порядок оформления хозяйственных построек
Владельцам земельных участков в Подмосковье разъяснили, какие хозяйственные постройки необходимо ставить на кадастровый учет и регистрировать в Росреестре. Обязательному оформлению подлежат капитальные объекты, тогда как для временных и разборных конструкций такая процедура не требуется, сообщили в ведомстве.
Если сооружение имеет фундамент и его нельзя перенести без существенного ущерба, оно может относиться к капитальным постройкам. Чаще всего жители регистрируют гаражи и бани. При этом сборные теплицы, навесы, беседки и уличные душевые без признаков недвижимости оформлять не нужно.
Для регистрации капитального объекта обычно требуется технический план, который готовит кадастровый инженер на основании декларации собственника. Затем необходимо подать заявление в Росреестр и оплатить госпошлину.
Если технический учет или инвентаризацию постройки провели до 1 января 2013 года, оформление возможно без подготовки нового технического плана. Для построек на участках ИЖС, личного подсобного хозяйства в населенных пунктах и садовых участках действует упрощенный порядок без разрешения на строительство и проектной документации.
Соблюдение всех необходимых требований при строительстве и регистрации хозяйственных построек — залог спокойствия и уверенности собственника в будущем. Своевременная регистрация капитальных построек позволяет избежать юридических сложностей в будущем, обеспечив надежную защиту прав.
Олег Копылов
заместитель начальника территориального отдела № 3
Особое внимание специалисты советуют уделять назначению земли. Капитальные хозяйственные постройки разрешены на садовых участках, но запрещены на землях для огородничества и участках с видом использования «садоводство», относящимся к сельскохозяйственному производству. При строительстве также необходимо соблюдать установленные отступы от границ участка и другие градостроительные требования.