На трассе М-10 в районе Пешек к 12 ноября откроют временный переход

На 56-м километре Ленинградского шоссе в районе деревни Пешки городского округа Солнечногорск Московской области обустраивают временный наземный пешеходный переход со светофором. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Уже внесены изменения в проект организации дорожного движения, установлены светофорные объекты. Сейчас дорожные службы наносят горизонтальную разметку и устанавливают знаки, параллельно демонтируют поврежденную конструкцию надземного перехода.

Открыть движение по регулируемому переходу планируется 12 ноября.

Шестого ноября на этом участке Ленинградского шоссе грузовой автомобиль с поднятым кузовом задел надземный пешеходный переход и обрушил пролетную конструкцию на проезжую часть. Движение в обоих направлениях временно закрыли.

Для подъема и перемещения конструкции задействовали два автомобильных крана грузоподъемностью по 100 тонн каждый. Седьмого ноября в 02:50 движение автомобилей в обоих направлениях восстановили в штатном режиме, общественный транспорт вернулся к привычным маршрутам.

Сейчас в ФКУ Упрдор «Россия» оценивают нанесенный ущерб и рассматривают возможность установки нового надземного сооружения.