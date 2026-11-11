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    На трассе М-10 в районе Пешек к 12 ноября откроют временный переход

    Фото: ФКУ Упрдор «Россия»

    На 56-м километре Ленинградского шоссе в районе деревни Пешки городского округа Солнечногорск Московской области обустраивают временный наземный пешеходный переход со светофором. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    Уже внесены изменения в проект организации дорожного движения, установлены светофорные объекты. Сейчас дорожные службы наносят горизонтальную разметку и устанавливают знаки, параллельно демонтируют поврежденную конструкцию надземного перехода.

    Открыть движение по регулируемому переходу планируется 12 ноября.

    Шестого ноября на этом участке Ленинградского шоссе грузовой автомобиль с поднятым кузовом задел надземный пешеходный переход и обрушил пролетную конструкцию на проезжую часть. Движение в обоих направлениях временно закрыли.

    Для подъема и перемещения конструкции задействовали два автомобильных крана грузоподъемностью по 100 тонн каждый. Седьмого ноября в 02:50 движение автомобилей в обоих направлениях восстановили в штатном режиме, общественный транспорт вернулся к привычным маршрутам.

    Сейчас в ФКУ Упрдор «Россия» оценивают нанесенный ущерб и рассматривают возможность установки нового надземного сооружения.

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