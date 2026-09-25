Новый канализационный коллектор в Ленинском округе запустят в этом году

В Ленинском округе готовность нового напорного канализационного трубопровода достигла 84%. Объект протяженностью 5,2 километра соединит насосную станцию в Видном с сетями Мособлводоканала и улучшит водоотведение для 136 тысяч человек, сообщили в региональном МинЖКХ.

Трубопровод соединит главную канализационную насосную станцию на улице Старо-Нагорной в Видном с сетями Мособлводоканала в районе 29-го километра МКАД.

На стройке работают 44 специалиста и 12 единиц техники. Уже проложено почти четыре километра защитного стального футляра, внутри которого размещается рабочая труба. Для строительства подготовили 30 котлованов и возвели две монолитные технологические камеры.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области по развитию инженерной инфраструктуры. В регионе также модернизируют очистные сооружения и канализационные насосные станции, строят объекты водоподготовки и внедряют автоматизацию.

Запустить коллектор планируют к концу года.