В подмосковном Егорьевске работники 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли матери с полуторагодовалым ребенком выбраться из запертой квартиры. Об этом сообщил заместитель начальника части Валерий Прасолов.

По его словам, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась женщина, которая собиралась выйти с ребенком на прогулку, но замок входной двери заклинило, и мать с малышом оказались заперты в квартире.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии представителей правоохранительных органов вскрыли входную дверь с помощью специального инструмента. Хозяйка поблагодарила спасателей за оказанную помощь. Медицинская помощь никому не потребовалась», — заключил Валерий Прасолов.