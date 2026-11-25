В жилом комплексе «Томилино Парк» в городском округе Люберцы продолжается строительство третьей школы, рассчитанной на 1100 учеников. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой здания, подключением инженерных коммуникаций и благоустройством прилегающей территории, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Трехэтажное здание площадью 13 тысяч квадратных метров возводит группа «Самолет» в западной части жилого комплекса. Помимо учебных кабинетов и рекреационных зон, в школе разместятся актовый зал на 424 места, два спортзала, зал хореографии и библиотечно-информационный центр. Для внеурочных занятий оборудуют мастерские по обработке дерева и металла, а также помещения для групп продленного дня.

На пришкольной территории создадут футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, беговую дорожку, зоны отдыха и занятий на уличных тренажерах. Во дворе высадят деревья и кустарники, разобьют цветники.

В ЖК «Томилино Парк» уже работают две школы общей вместимостью две тысячи учеников и два детских сада на 720 мест.