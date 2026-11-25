В деревне Васильково специалисты проложили газопровод протяженностью 550 метров. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Трассу провели с учетом особенностей местности, обеспечив надежную подачу ресурса. Заявку на подключение к газу уже подали 13 жителей деревни.

Программа социальной газификации позволяет жителям газифицированных населенных пунктов подвести газ до границ участка бесплатно. Работы ведут сотрудники «Мособлгаза» в рамках президентского проекта.

Главное условие — дом должен быть зарегистрирован, а населенный пункт — уже иметь действующие газовые сети.

Подать заявку на участие можно через интерактивную карту газификации.