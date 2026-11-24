Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Турнир провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор», на дорожки вышли 40 спортсменов из разных микрорайонов городского округа. В церемонии награждения победителей и призеров принял участие директор спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию, заслуженный работник физической культуры России Владимир Белов.

Поединки на фехтовальных дорожках получились напряженными — исход многих боев решали доли секунды и умение сохранять хладнокровие. Юные и опытные шпажисты продемонстрировали отточенную технику, тактическое мышление и волю к победе при активной поддержке болельщиков.

По итогам соревнований золотые медали выиграли Михаил Богословский и Алина Парфенюк. В мужской категории серебро досталось Амиру Каримову, бронза — Олегу Крупко и Елисею Кузнецову. Среди женщин серебряную награду получила Алиса Золотоноша, бронзовые — Лидия Сугкоева и Софья Черногор.