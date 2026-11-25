Сегодня 10:15 Глава Раменского округа оценил ремонт на улице Тургенева в поселке Удельная Фото: Пресс-служба администрации Раменского м.о. Подмосковье

Дороги

Раменское

Ремонтные работы

Подмосковье

Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил результаты ремонтных работ на улице Тургенева. Для жителей поселка Удельная обновили разрушенный участок дороги, сделали ровное асфальтовое покрытие, а вдоль проезжей части обустроили обочины.

Привести дорогу в нормативное состояние Эдуард Малышев поручил по многочисленным обращениям жителей поселка. Масштаб работ на участке протяженностью 230 метров потребовал комплексного подхода. Дорожники буквально с нуля сформировали основание полотна, уложили 815 квадратных метров износостойкого асфальтобетонного покрытия и тщательно укрепили обочины щебнем, чтобы защитить новую трассу от размытия, расползания грунта и преждевременного разрушения.

Обновленная улица Тургенева стала важным связующим звеном для всего микрорайона: она напрямую соединила улицу Белинского с ключевой транспортной артерией — региональной трассой Москва — Жуковский. Теперь не только местные автомобилисты, но и машины скорой помощи, коммунальных и экстренных служб могут беспрепятственно выезжать на магистраль, экономя драгоценное время в пути.