Глава Раменского округа оценил ремонт на улице Тургенева в поселке Удельная
Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил результаты ремонтных работ на улице Тургенева. Для жителей поселка Удельная обновили разрушенный участок дороги, сделали ровное асфальтовое покрытие, а вдоль проезжей части обустроили обочины.
Привести дорогу в нормативное состояние Эдуард Малышев поручил по многочисленным обращениям жителей поселка. Масштаб работ на участке протяженностью 230 метров потребовал комплексного подхода. Дорожники буквально с нуля сформировали основание полотна, уложили 815 квадратных метров износостойкого асфальтобетонного покрытия и тщательно укрепили обочины щебнем, чтобы защитить новую трассу от размытия, расползания грунта и преждевременного разрушения.
Обновленная улица Тургенева стала важным связующим звеном для всего микрорайона: она напрямую соединила улицу Белинского с ключевой транспортной артерией — региональной трассой Москва — Жуковский. Теперь не только местные автомобилисты, но и машины скорой помощи, коммунальных и экстренных служб могут беспрепятственно выезжать на магистраль, экономя драгоценное время в пути.
Ремонт дорог — одна из приоритетных задач администрации, по просьбам жителей обновления продолжатся во всем Раменском округе. В 2026 году капитально отремонтировали 71 муниципальный участок общей протяженностью свыше 51 километра. Кроме того, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в округе привели в порядок еще несколько региональных трасс.