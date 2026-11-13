Поликлиника № 2 в Сергиевом Посаде получила сертификат качества

Поликлиника № 2 на Скобяном поселке в Сергиевом Посаде получила сертификат соответствия системе «Качество и безопасность медицинской деятельности» Национального института качества Росздравнадзора. Учреждение подтвердило, что его внутренние процессы отвечают государственным требованиям к безопасности оказания медицинской помощи.

По итогам аудита поликлиника набрала 87% соответствия установленным критериям. Наиболее высокие результаты — по 90% — эксперты зафиксировали в направлениях формирования здорового образа жизни, работы регистратуры, ухода за пациентами и управления качеством и безопасностью медицинской деятельности. Эпидемиологическую безопасность оценили в 89%.

В 2024 году аналогичные сертификаты уже получили круглосуточный стационар и районная поликлиника Сергиево-Посадской больницы. Теперь к ним присоединилось еще одно подразделение учреждения.

Главврач больницы Олег Дмитриев подчеркнул, что получение сертификата не завершает работу над качеством медицинской помощи: алгоритмы лечения и внутренние процессы необходимо постоянно совершенствовать. В планах учреждения — пройти сертификацию всем поликлиникам больницы.

Сотрудникам, участвовавшим в подготовке к проверке, вручили благодарственные письма за вклад в развитие системы внутреннего контроля качества и безопасности.