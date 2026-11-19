В микroraionе Восточный деревни Боровково Богородского городского округа специалисты Мособлгаза пустили газ в 100-й по счету дом. Об этом сообщила компания.

Президентский проект социальной газификации реализуется в Боровково с 2021 года. За это время газопроводы бесплатно подвели к границам 122 земельных участков, а 100 домовладений обеспечили «голубым топливом».

Всего в Богородском округе за пять лет действия программы к газу подключили более 2,7 тысячи частных домов.

Подведение газопровода до границ участка выполняют бесплатно, работы внутри участка оплачивает заявитель. Цена зависит от протяженности газопровода, способа прокладки, рельефа участка, выбранного оборудования и дополнительных работ. Предварительную стоимость можно рассчитать в онлайн-калькуляторе на сайте Мособлгаза.

Льготы предусмотрены для участников и членов семей СВО, многодетных семей, ветеранов боевых действий, инвалидов и других категорий граждан.