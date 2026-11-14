Более 1300 школьников посетили форум по профориентации в Ступине
Более 1300 школьников из Ступина поучаствовали в профориентационном форуме «Образование и карьера». Он прошел в местном Дворце культуры.
Организаторами выступили Центр профориентации и Молодежный центр Ступино, помощь оказали активисты «Волонтеров Подмосковья». На форуме свои программы представили более 30 вузов и колледжей из Москвы, Подмосковья, Тулы, Рязани и других городов.
«31 образовательное учреждение… в последнее время», — сказала руководитель Центра профориентации Светлана Перминова.
В работе форума участвовали около 200 представителей образовательных организаций. Школьники могли лично пообщаться с ними, узнать об условиях поступления, востребованных специальностях и перспективах трудоустройства.
Участники также прошли профориентационное тестирование «Твой выбор». Оно помогло лучше понять свои интересы, способности и профессиональные предпочтения.
Отдельное внимание уделили родителям: в этом году форум посетила 21 семья. Форум проводят ежегодно. Он помогает ступинским школьникам определиться со специальностью и сделать первые шаги к профессиональному развитию.