Подмосковный врач Холдин: курение повышает риск развития диабета почти на 50%

У курящих людей риск развития сахарного диабета второго типа почти на 50% выше, чем у тех, кто не употребляет табак. При этом вероятность заболевания увеличивается с ростом стажа курения и количества выкуриваемых сигарет, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Дым сигарет делает организм человека невосприимчивым к инсулину.

«В результате клетки перестают эффективно забирать сахар из крови. Кроме этого, каждая выкуренная сигарета заставляет организм выбрасывать в кровь гормоны стресса, в том числе и кортизол. Они тут же поднимают уровень сахара, сводя на нет работу инсулина. А для человека с уже диагностированным диабетом сигареты вдвойне опасны: они не дают держать сахар в норме и увеличивают вероятность сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта», — рассказал Виталий Холдин.

Специалист также предупредил, что курение непосредственно перед медицинскими исследованиями способно повлиять на их результаты. В частности, сигарета перед анализом крови натощак или ПЭТ-сканированием может вызвать повышение уровня глюкозы и затруднить правильную интерпретацию показателей.

Жителям Подмосковья, которым сложно самостоятельно отказаться от сигарет, рекомендуют обратиться за помощью в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.

Рекомендации прозвучали в рамках Недели борьбы с диабетом, которая проходит в Московской области.