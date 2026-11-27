В селе Молоди городского округа Чехов завершили капитальный ремонт моста через реку Рожайку на Старом Симферопольском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Рабочее движение на мосту запустят 27 ноября 2026 года в 18.00. Во время ремонта на сооружении длиной около 40 метров было организовано реверсивное движение.

«В ходе капитального ремонта специалисты поочередно обновили обе части сооружения: отремонтировали опоры, смонтировали балки пролетного строения, укрепили конусы из армированного бетона на крайних опорах и армировали межблочные соединения», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Артур Гарибян.

Специалисты также устроили слои мостового полотна, организовали водоотвод, обустроили проезжую часть и нанесли разметку, установили ограждения. Для пешеходов оборудовали подходы и тротуары.

Мост 1948 года постройки ведет к жилым домам, усадьбе Молоди, церкви Воскресения Христова, школе и железнодорожной станции Молоди. Ремонт провели по программе «Инфраструктура для жизни».

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.