Библиотеки Коломны стали призерами всероссийского конкурса

Коломенская центральная библиотечная система вошла в число призеров Всероссийского конкурса «Библиотека — код единства». Жюри отметило проект, который знакомит с историей города через творчество писателя Бориса Пильняка и парфюмерное искусство.

Работа «Пильняк и Коломна. Лаборатория впечатлений» заняла третье место в номинации «Библиотечный эксперимент: практики без шаблонов». Церемония вручения дипломов прошла 10 ноября во время ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.

В основу проекта легла связь Бориса Пильняка с Коломной. Писатель провел здесь значительную часть жизни, именно в городе сформировался его творческий голос. Здесь же он создал роман «Голый год», который принес ему широкую известность.

Библиотекари предложили познакомиться с биографией автора через необычный формат. Они разработали краткий курс погружения в коломенский период жизни Пильняка, выделив ключевые эмоции и ассоциации с ароматами. На их основе аромахудожник создал отдельную коллекцию парфюмов «Пильняк и Коломна». Литературное краеведение объединили с парфюмерным искусством, предложив посетителям новый способ знакомства с историей родного города.