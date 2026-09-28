Лесопарк «Супонево» в Одинцове благоустроят в этом году

Благоустройство лесопарка «Супонево» в Одинцове планируют завершить до конца года. О ходе работ на территории площадью 35 гектаров сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой объекта, работы ведут три команды. После завершения проекта в лесопарке появятся лыжные и велосипедные трассы, пешеходные маршруты и центральная прогулочная аллея.

Для безопасности посетителей установят освещение и камеры видеонаблюдения. Также предусмотрены парковка, оборудованный вход, уличная мебель, спортивная и детская площадки, а также скейт-парк.

Благоустройство лесопарка проводят по губернаторской программе «Парки в лесу» и в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».