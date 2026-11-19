В селе Большое Алексеевское городского округа Ступино идут работы по капитальному ремонту Большеалексеевской средней школы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчик завершает демонтаж, ремонтирует кровлю и приступил к общестроительным работам. Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области.

Школа расположена на улице Школьной, владение 2/9. В здании площадью 2727,7 квадратных метра обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также благоустроят прилегающую территорию и установят новую мебель и оборудование.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2027 года.