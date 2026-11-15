Архитектурную подсветку моста включили в поселке Малаховка в Люберцах

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Малаховке городского округа Люберцы состоялась церемония включения архитектурной подсветки Телешовского моста через реку Македонку. В мероприятии приняли участие глава округа Владимир Волков, краеведы, общественники и местные жители.

Пешеходный мост построили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. С просьбой соединить берега к главе региона обратились жители, которым приходилось тратить время на обход водоема.

Мост протяженностью 49 метров, его уникальность в конструктивном решении: пролет опирается только на берега, без промежуточных опор в воде. Такой подход позволил сохранить экологию водоема.

Движение по мосту открыли в июле. Сейчас специалисты завершили монтаж арочных ферм и архитектурной подсветки, которую торжественно включили вместе с жителями.

«Название мосту, кстати, выбрали сами жители открытым голосованием в социальных сетях. Уверен, Телешовский мост станет еще одним местом притяжения и локацией для ярких фотосессий!» — сказал Владимир Волков.

Инициатива призвана увековечить память семьи Телешовых, деятельность которой в конце XIX — начале XX века сыграла важную роль в развитии Малаховки. Жители поддержали это название по итогам общественного голосования.