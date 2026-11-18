Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов лично вручил премии тем, кто своим трудом и инициативой вносит вклад в развитие округа. Награды получили 22 активиста молодежных общественных объединений.

Среди награжденных — студенты подольских колледжей, участники юнармейского движения, волонтеры-спасатели, представители «Движения первых», «Молодой гвардии», «Волонтеров Подмосковья», «Молодежной лиги» и «Российского союза молодежи».

У каждого свои направления деятельности, но всех объединяет готовность брать на себя ответственность, помогать окружающим и приносить пользу обществу.

Ребята не ограничиваются словами и идеями, а переходят к конкретным делам: занимаются волонтерством, вносят вклад в патриотическое воспитание, участвуют в жизни округа, вдохновляя сверстников собственным примером.