Концерт ко Дню народного единства прошел в Луховицах

Праздничным концертом отметили День народного единства в Луховицах. На сцену вышли творческие коллективы дома культуры «Старт» — всего более 100 артистов.

Зрители услышали такие композиции как «Россия-матушка», «А река течет», «Звенит январская вьюга».

«Наши песни так удачно подобраны. Они о любви к Родине, о патриотизме и о поднятии духа бойцов. Наша Россия — многонациональная страна, и сегодня особенный повод напомнить о том, что мы должны жить дружно, сплоченно в наше непростое время», — отметили солистки ансамбля «Этажи» Юлия Егорова и Диана Масякина.

Мастерская танца Елены Кирсановой «Щедрица» уже 25 лет радует зрителей яркими постановками. В репертуаре коллектива — танцы разных народов России. Ребята с интересом изучают культуру и традиции жителей нашей большой страны и через танец рассказывают о тунгусских охотниках и чувашских праздниках.