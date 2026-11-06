Концерт ко Дню народного единства прошел в Луховицах
Праздничным концертом отметили День народного единства в Луховицах. На сцену вышли творческие коллективы дома культуры «Старт» — всего более 100 артистов.
Зрители услышали такие композиции как «Россия-матушка», «А река течет», «Звенит январская вьюга».
«Наши песни так удачно подобраны. Они о любви к Родине, о патриотизме и о поднятии духа бойцов. Наша Россия — многонациональная страна, и сегодня особенный повод напомнить о том, что мы должны жить дружно, сплоченно в наше непростое время», — отметили солистки ансамбля «Этажи» Юлия Егорова и Диана Масякина.
Мастерская танца Елены Кирсановой «Щедрица» уже 25 лет радует зрителей яркими постановками. В репертуаре коллектива — танцы разных народов России. Ребята с интересом изучают культуру и традиции жителей нашей большой страны и через танец рассказывают о тунгусских охотниках и чувашских праздниках.
«Я считаю, что культура, танец — это то, что объединяет народы, тот язык, на котором все друг друга могут понимать максимально хорошо. Поэтому в День народного единства нам особенно приятно исполнять танцы разных национальностей. Если бы сегодня была такая возможность, мы бы станцевали, наверное, половину своего репертуара», — поделилась Елена Кирсанова.
Выступления артистов создали по-настоящему теплую атмосферу в зале. Зрители активно подпевали любимым композициям и долго не отпускали исполнителей со сцены, наградив их продолжительными аплодисментами.