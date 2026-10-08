Свыше 300 тысяч жителей Москвы и Подмосковья оформили ежегодную семейную выплату

Почти 304 тысячи работающих родителей из Москвы и Московской области подали заявления на ежегодную семейную выплату. Прием заявлений завершился 30 сентября, мера поддержки действовала с июня, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

На выплату могли претендовать родители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. При этом среднедушевой доход семьи должен был быть не выше 1,5 регионального прожиточного минимума, а также не должно быть задолженности по НДФЛ за предыдущий год и алиментам.

При расчете учитывали зарплаты, пенсии, стипендии, алименты, проценты по вкладам и другие доходы, а также имущество семьи. Основную часть сведений Соцфонд получал самостоятельно, поэтому 99% заявителей смогли оформить выплату через «Госуслуги».

Средний размер поддержки в регионе составил 36 тысяч рублей.

Сумма зависела от уплаченного родителем НДФЛ: налог за прошлый год, удержанный по ставке 13%, пересчитывали исходя из 6%, а разницу возвращали семье.

«Данная мера поддержки направлена на оказание адресной помощи семьям с невысокими доходами. Важная особенность в том, что за выплатой могли обратиться оба родителя, даже если они находятся в разводе. Получить финансовую помощь могли усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей. Выплата предоставляется один раз в год. Оформить ее снова семьи столичного региона смогут в следующем году», — пояснил заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

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