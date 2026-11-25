Коммунальные службы городского округа Химки продолжают расчистку города от снега. Спецтехника и бригады работают и в микрорайоне Сходня.

Коммунальщики приводят в порядок дворы, тротуары, остановки, дороги и проезды. Также работы проходят на улицах Кирова и Первомайской рядом с железнодорожной станцией. Кроме того, убирают снег на улице Ленина рядом со спортивным комплексом «Юность» и на прилегающих территориях.

Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют проблемным участкам. Работники обрабатывают их специальными противогололедными материалами, чтобы предотвратить образование наледи и сделать перемещение горожан безопаснее. Это снижает риск падений и травм.

По всем вопросам, касающихся уборки снега, жители городского округа Химки могут обратиться на горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01.