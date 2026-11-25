Будущие матери все чаще хотят чувствовать поддержку супруга во время появления малыша на свет. С начала года около 700 семейных пар, родивших детей в Видновском перинатальном центре, выбрали партнерские роды.

Пока не все мужчины готовы принимать участие в родах, но есть немало примеров, когда семья практикует партнерские роды. Например, супружеская пара из Домодедова приняла решение и третьего ребенка «встречать» совместно. По мнению супруги, такой формат позволяет снизить тревожность и меньше чувствовать боль.

«Будущий папа помогает нам контролировать обстановку в родильном зале и, при необходимости, приглашает медицинский персонал. А сколько тепла и заботы оказывает своей любимой женщине — словами не передать. По мнению большинства женщин, такая помощь и поддержка — самый лучший метод обезболивания», — отметила заведующая родовым блоком Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

Для участия в партнерских родах требуется пройти обследования и получить результаты флюорографии и бактериального посева из носа на патогенный стафилококк. В день родов в приемном отделении нужно будет сдать экспресс-тест на коронавирус.

Для будущих родителей в Видновском перинатальном центре раз в месяц по субботам проводят занятия в Школе пап. Записаться можно через колл-центр по телефону 8-(495)-204-23-67.