Творческий фестиваль пройдет 2 августа в Мытищах

В молодежном центре «Импульс» в Мытищах состоится творческий фестиваль HAND MADE. Гости примут участие в мастер-классах, интерактивных играх и конкурсах.

Каждый сможет обучиться новым техникам и создать свои собственные шедевры. Начало состоится в 11:00 в молодежном центре «Импульс» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, 12. Организаторы отмечают, что участники и гости смогу проявить себя и, возможно, открыть в себе новые таланты.

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