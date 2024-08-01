Творческий фестиваль пройдет 2 августа в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В молодежном центре «Импульс» в Мытищах состоится творческий фестиваль HAND MADE. Гости примут участие в мастер-классах, интерактивных играх и конкурсах.

Каждый сможет обучиться новым техникам и создать свои собственные шедевры. Начало состоится в 11:00 в молодежном центре «Импульс» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, 12. Организаторы отмечают, что участники и гости смогу проявить себя и, возможно, открыть в себе новые таланты.

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