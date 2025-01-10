Турнир по дворовому футболу провели в Мытищах

Соревнования для детей от семи лет провели для популяризации дворового футбола. Победителей не выявили, призы получили все участники.

Турнир по футболу среди детских дворовых команд прошел на стадионе Дмитрия Аленичева. Организовал состязание отдел спортивно-массовых мероприятий Центра физической культуры и спорта «Мытищи».

Размяться перед началом турнира ребята смогли с помощью спортивных эстафет и турнирам по петанку — состязаниям по броскам ручного мяча, а после перешли к привычным маневрам с футбольным мячом.

Соревнования прошли в двух возрастных группах почти по взрослому формату: «семь плюс один». Победителей на этот раз не выявили, а награды получили все участники.

Мероприятие стало не только возможностью проявить себя в спорте, но и хорошим способом провести время с родными и близкими.