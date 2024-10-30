Кадеты из школы № 2 в Лосино-Петровском получили первые паспорта

Поздравить учеников и вручить им главный документ гражданина России пришла заместитель главы Лосино-Петровского городского округа Валентина Тропанец. Она напомнила кадетам, что быть гражданином своей страны означает не только привилегию, но и большую ответственность. Молодые люди будут должны уважать культурные и исторические особенности России, соблюдать законы и стараться принимать активное участие в общественно-политической жизни государства.

Традиция вручать школьникам первые паспорта в торжественной обстановке зародилась в Подмосковье в рамках проекта губернатора региона Андрея Воробьева «Чуткая власть». Стать участником торжественной церемонии и получить документ, удостоверяющий личность, из рук главы городского округа или его заместителей, может каждый юный житель муниципалитета. Для этого нужно обратиться в Многофункциональный центр или отделение Министерства внутренних дел и оставить свою заявку. Также необходимо пройти регистрацию на сайте будьвдвижении.рф

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