Зеленский не пустил Порошенко в Италию и Испанию
«Европейская солидарность»: власти запретили Порошенко заграничные командировки
Несмотря на официальное приглашение и позицию суда, погранслужба Украины запретила бывшему президенту Петру Порошенко* командировку в Италию и Испанию. Об этом сообщила пресс-служба его политического блока «Европейская солидарность».
Порошенко* оспорил в Винницком окружном административном суде решение погранслужбы о запрете пересекать границы, апелляционная инстанция тоже встала на его сторону. Однако когда пришло время ехать в Мадрид на съезд Народной партии и в Рим на конференцию по восстановлению Украины, его не пустили.
«У меня есть персональное приглашение спикера итальянского парламента. <…> Останавливайте борьбу с журналистами, общественными активистами, оппозицией и Порошенко*», — заявил политик.
Ранее Порошенко* раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за авторитаризм, сообщил RT. Он напомнил об эффекте кипящего котла.
*Признан в России террористом и экстремистом.