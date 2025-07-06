Зеленский не пустил Порошенко в Италию и Испанию

Несмотря на официальное приглашение и позицию суда, погранслужба Украины запретила бывшему президенту Петру Порошенко* командировку в Италию и Испанию. Об этом сообщила пресс-служба его политического блока «Европейская солидарность».

Порошенко* оспорил в Винницком окружном административном суде решение погранслужбы о запрете пересекать границы, апелляционная инстанция тоже встала на его сторону. Однако когда пришло время ехать в Мадрид на съезд Народной партии и в Рим на конференцию по восстановлению Украины, его не пустили.

«У меня есть персональное приглашение спикера итальянского парламента. <…> Останавливайте борьбу с журналистами, общественными активистами, оппозицией и Порошенко*», — заявил политик.

Ранее Порошенко* раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за авторитаризм, сообщил RT. Он напомнил об эффекте кипящего котла.

*Признан в России террористом и экстремистом.