Рютте: Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем НАТО

В России за три месяца производят в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО за один год. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью газете The New York Times.

«Россия восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем весь НАТО за год», — отметил глава военного блока.

Также Рютте порассуждал о российско-китайском сотрудничестве. По его мнению, лидер КНР Си Цзиньпин перед тем, как начать военную операцию против Тайваня попросит президента России Владимиру Путину атаковать страны НАТО.

После этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что Рютте переел галлюциногенных грибов и придумал сговор Китая и России. Политик посоветовал генсеку НАТО учить русский язык.