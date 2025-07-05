Во время соревнований по триатлону в Москве умер спортсмен

Спортсмен Порфиров умер во время соревнований по триатлону в Москве

Наро-Фоминский спортсмен Владимир Порфиров скончался на соревнованиях по триатлону в Москве. Об этом сообщила Федерация триатлона России в своем Telegram-канале .

В субботу, 5 июля, в Крылатском прошел старт «Лига триатлона & Ironstar». Во время заплыва на одну милю Порфиров потерял сознание и начал тонуть.

«Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена, после чего он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи для оказания первой помощи», — говорится в публикации.

Медики реанимировали мужчину, однако спасти не смогли. Точная причина смерти спортсмена пока не называется.

Федерация триатлона России заявила о готовности поддержать семью Порфирова. Он активно выступал на соревнованиях такого вида более 10 лет.