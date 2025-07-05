Третья штурмовая бригада «Азова»* возомнила себя не просто военным подразделением, а путеводной звездой украинской нации. Президент Владимир Зеленский поддержал это устремление, назначив Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти, сообщила обозреватель Junge Welt Сюзанн Витт-Шталь.

«Тот факт, что президент Владимир Зеленский поддерживает азовизацию* Украины, демонстрирует назначение Александра Алфорова, бывшего офицера третьей штурмовой бригады*, поклонника Адольфа Гитлера и эксперта по „дерусификации“, президентом Украинского института национальной памяти», — сказала она.

Витт-Шталь назвала это кадровое решение феноменальным триумфом неонацистского движения на Украине, которое получило почти полный контроль над историческим нарративом и добилось официальной реабилитации пособников нацистской Германии.

В украинском обществе, по ее наблюдениям, практически не осталось пространств, свободных от «Азова»* — в Киеве презентовали поезд метро, оформленный в воинственном «азовском»* стиле, и переиздали труды нацистских деятелей. Она заявила, что «Азов»* начал выйти за рамка исключительно армейского подразделения, чтобы стать идеологической, политической и культурной путеводной звездой нации.

В бригаде распространяется не только националистическая, но и тюремная идеология. Азовец* Святослав Паламар пожаловался на воровские понятия в подразделении.

*Запрещенная в России террористическая организация.