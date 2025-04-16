Тротуар обустроят на Загородной улице в Мытищах по просьбе жителей

Загородная улица проходит от Афанасьевского шоссе до Тенистого проезда. Пешеходы привыкли ходить вдоль обочины, в том числе и дети. Местные жители обратились к администрации Мытищ с просьбой обустроить тротуар для безопасности людей. Заявку приняли, но реализацию отложили на время. Проложить тротуар в необходимом месте возможно только после решения ряда условий.

Изначально было предложение сделать движение на дороге односторонним, но сами жители от него в итоге отказались. Можно было обустроить тротуар вдоль обочины, но тогда он попадет на частные территории.

«На месте предварительно оценили ситуацию. Подготовим запрос в наше управление земельно-имущественных отношений на предмет самозахвата земельных участков вдоль дороги и возможности оформить тротуары на текущей обочине. Участок от Афанасовского шоссе до Тенистого проезда берем в проработку. Взяли срок — один месяц. При соблюдении нормативного сохранения дорожной части выйдем к жителям со своим графическим предложением и обсудим возможные варианты реализации проекта» — рассказал директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков.

Вопрос и сроки исполнения взяли под контроль администрации.