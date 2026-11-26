В тренировке приняли участие сотрудники 79-й, 274-й и 311-й пожарно-спасательных частей. Они отработали навыки спасения и эвакуации пострадавших, выполнения задач в составе звена в непригодной для дыхания среде, а также прошли подготовку в комплексе «Грот».

На территории войсковой части сотрудники Чеховского пожарно-спасательного гарнизона провели практические занятия в тепло-дымовой камере. Тренировки проходят ежеквартально и помогают пожарным отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Кроме того, это возможность совершенствовать профессиональные навыки и укрепить командное взаимодействие.

«В соответствии с планом гарнизонных мероприятий была проведена методическая работа с личным составом. Такие занятия позволяют проверить готовность сотрудников к действиям в условиях повышенной нагрузки. Тренировки особенно важны для вновь принятых сотрудников и молодых специалистов — они помогают быстрее адаптироваться к службе и увереннее действовать при тушении пожаров», — рассказал начальник Чеховского пожарно-спасательного гарнизона Денис Пырхов.