Капитальный ремонт моста завершили в деревне Бутурлино в Серпухове. Движение по обновленному сооружению открыли 21 ноября.

Работы проводили поэтапно. Сначала была построена временная объездная дорога, после чего подрядчик выполнил демонтаж старого и строительство нового моста. Линию электроснабжения перестроили и смонтировали новое освещение.

Особое внимание уделили качеству и надежности конструкций. На всех этапах проводился строительный контроль с лабораторными испытаниями бетона, асфальта и грунта. Подрядчику предстоит завершить демонтаж временной объездной дороги, обустроить очистное сооружение и восстановить благоустройство прилегающей территории.

В 2026 году в Серпухове обновили два путепровода. Новые транспортные сооружения позволят грамотно перераспределить транспортные потоки и вывести грузовой трафик в обход центральных улиц города.