Торжественные мероприятия в честь Дня работника ЖКХ начались в Подмосковье

В Московской области начали отмечать День работника жилищно-коммунального хозяйства. Праздник прошел во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах.

В праздничных мероприятиях приняли участие более 600 человек, среди которых были представители сферы ЖКХ и городского хозяйства, а также студенты.

Заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев в начале праздника осмотрели коммунальную технику. Особое внимание делегации привлекла автолаборатория «Ольмакс», которая позволяет дистанционно обследовать трубы глубиной до 50 метров.

«ЖКХ — отрасль, где специалисты обеспечивают жителей региона теплом и водой 24 часа в сутки. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы уровень благосостояния в отрасли повышался: внедряем новые стандарты, алгоритмы. Во всех муниципалитетах в том числе мы стремимся к высокому уровню зарплаты персонала и оснащенности предприятий», — отметил Григорьев.