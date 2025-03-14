Торжественные мероприятия в честь Дня работника ЖКХ начались в Подмосковье

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

В Московской области начали отмечать День работника жилищно-коммунального хозяйства. Праздник прошел во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах.

В праздничных мероприятиях приняли участие более 600 человек, среди которых были представители сферы ЖКХ и городского хозяйства, а также студенты.

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев в начале праздника осмотрели коммунальную технику. Особое внимание делегации привлекла автолаборатория «Ольмакс», которая позволяет дистанционно обследовать трубы глубиной до 50 метров.

«ЖКХ — отрасль, где специалисты обеспечивают жителей региона теплом и водой 24 часа в сутки. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы уровень благосостояния в отрасли повышался: внедряем новые стандарты, алгоритмы. Во всех муниципалитетах в том числе мы стремимся к высокому уровню зарплаты персонала и оснащенности предприятий», — отметил Григорьев.

Заслуженным работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства на празднике вручили награды губернатора Подмосковья и отраслевых министерств. Для гостей подготовили ярмарку вакансий и праздничный концерт.

В муниципалитетах Подмосковья до 16 марта проведут парады техники, образовательные форумы, а также выставки достижений отрасли.

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