Депутат Госдумы посетил производство оборудования для связи в Химках

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко побывал на химкинском предприятии «ИТИС», специализирующемся на оборудовании для спутниковой связи. В ходе визита обсудили планы развития компании и актуальные вопросы, волнующие сотрудников.

Компания занимается разработкой, производством и поставкой оборудования для спутниковой связи. Визит стал возможностью оценить текущие производственные процессы, а также наметить дальнейшие шаги по развитию предприятия.

В центре внимания на встрече были производственные задачи и ближайшие планы компании, а также вопросы, важные для работников как для жителей города.

«Всегда особенно ценно общаться не только с руководством, но и напрямую с работниками. Главный капитал любой компании — это люди, их энергия и готовность брать на себя ответственность. Спасибо команде за открытый диалог!» — отметил Денис Кравченко.

«ИТИС» выпускает широкий спектр высокотехнологичной продукции: мобильные переносные комплексы космической связи «Аурига», оборудование для мобильного видеонаблюдения, решения для телемедицины, VSAT‑терминалы, а также компоненты для земных станций спутниковой связи. Предприятие имеет все необходимые лицензии и сертификаты, активно участвует в государственных закупках. На счету компании — десятки реализованных контрактов, что подтверждает ее надежность и востребованность на рынке.