Телемост с городом Судаком прошел в школе № 1 в Котельниках

Жители Судака Республики Крым 14 апреля отметили 81-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Во время телемоста, организованного в школе № 1, поздравили город-побратим Котельников с этой знаменательной датой и предстоящим празднованием 80-летия Великой Победы.

Поприветствовать и поздравить жителей Судака собрались глава городского округа Котельники Михаил Соболев, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери Отец Павел, а также учащиеся школ, местные депутаты, участники специальной военной операции и локальных войн.

«От всей души поздравляю всех жителей города Судак с праздником! Уже совсем скоро мы вместе отметим наш общий праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня мы вновь стоим вместе в борьбе за мир и справедливость в рамках специальной военной операции. Победа обязательно будет за нами!» — сказал Михаил Соболев.