Свыше семи километров дорог отремонтировали в Мытищах с начала года

Администрация городского округа Мытищи подвела итоги года. Там отремонтировали 14 муниципальных дорог общей протяженностью семь километров.

В городском округе Мытищи подвели итоги года: семь километров дорог там привели в порядок с начала текущего года.

Обновление автомобильных дорог — одна из волнующих тем для жителей муниципалитета. Какие участки отремонтируют в этом году, выбирали сами горожане путем голосования на портале «Добродел».

Сегодня строители обновили все дороги в городском округа Мытищи в соответствии с планом. Отремонтировали асфальтовое покрытие на Бульваре Ветеранов, в деревне Витенево на 1-й и 2-й Луговой улице, на улице Попова, Транспортной, Октябрьской и других.

По результатам опроса жители высоко оценили качество дорог и уровень благоустройства территорий в Подмосковье.

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