Свыше 260 пунктов приема елок на переработку открыли в Подмосковье

Акция по сбору живых елей, сосен и пихт для переработки стартовала в Подмосковье 15 января. Деревья будут использовать для изготовления продуктов благоустройства, хозяйства и промышленности.
Всего на территории Подмосковья открыли 266 мест, куда можно отнести новогодние деревья.
Если ель слишком тяжелая и нет возможности отнести ее самостоятельно, можно воспользоваться сервисом по вывозу ненужных вещей. Он работает на «Госуслугах». В назначенное время по указанному адресу приедут специалисты, которые заберут дерево на перерабатывающий завод.
Акцию организовало областное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Она продлится до 10 февраля.
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