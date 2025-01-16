Свыше 260 пунктов приема елок на переработку открыли в Подмосковье

Акция по сбору живых елей, сосен и пихт для переработки стартовала в Подмосковье 15 января. Деревья будут использовать для изготовления продуктов благоустройства, хозяйства и промышленности.

Всего на территории Подмосковья открыли 266 мест, куда можно отнести новогодние деревья.

Если ель слишком тяжелая и нет возможности отнести ее самостоятельно, можно воспользоваться сервисом по вывозу ненужных вещей. Он работает на «Госуслугах». В назначенное время по указанному адресу приедут специалисты, которые заберут дерево на перерабатывающий завод.

Акцию организовало областное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Она продлится до 10 февраля.