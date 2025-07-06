КПРФ выбрала новое название

Большинство участников XIX отчетно-выборного съезда в городском округе Истра выступили за переименование КПРФ. Член партии, депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил об этом РИА «Новости».
Прежнее название звучало «Политическая партия „Коммунистическая партия Российской Федерации“». Его заменили на «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Новиков подтвердил, что участники съезда проголосовали за новый вариант и отправку устава партии в новой редакции в Минюст России для государственной регистрации.
КПРФ по итогам выборов 2021 года в Госдуму получила 57 мандатов. Коммунисты остались влиятельной политической силой, 35,5% россиян заявили ВЦИОМ о доверии лидеру партии Геннадию Зюганову.
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