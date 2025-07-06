КПРФ выбрала новое название

Большинство участников XIX отчетно-выборного съезда в городском округе Истра выступили за переименование КПРФ. Член партии, депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил об этом РИА «Новости» .

Прежнее название звучало «Политическая партия „Коммунистическая партия Российской Федерации“». Его заменили на «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Новиков подтвердил, что участники съезда проголосовали за новый вариант и отправку устава партии в новой редакции в Минюст России для государственной регистрации.

КПРФ по итогам выборов 2021 года в Госдуму получила 57 мандатов. Коммунисты остались влиятельной политической силой, 35,5% россиян заявили ВЦИОМ о доверии лидеру партии Геннадию Зюганову.