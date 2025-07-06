ЦСКА случайно выложил порно во время матча

Московский клуб ЦСКА случайно выложил в свой Telegram-канал порнографическую картинку. Это произошло перед голом защитника Игоря Дивеева в матче Братского кубка с «ОФК Белград».

Пост практически сразу удалили, но некоторые болельщики успели сделать скриншоты и опубликовать их в Сети с ироничными комментариями.

В пресс-службе клуба объяснили ситуацию «Газета.ru». Оказалось, что администраторы канала проводили тест антиспам-бота, который чистит плохие комментарии. Вместо того, чтобы удалить картинку, ее случайно отправили в канал.

Футбольный матч завершился победой ЦСКА со счетом 4:2. В товарищеском турнире также принимают участие столичный «Динамо» и сербский «Партизан».

Московский ЦСКА ранее сообщил, что нападающий из Венесуэлы Сауль Гуарирапой вернулся в команду «Сочи».