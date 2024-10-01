Студентам и школьникам проведут экскурсии по подмосковным предприятиям ОПК

Очередной этап всероссийской акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов» стартовал в Подмосковье. Студенты и школьники смогут посетить главные предприятия оборонно-промышленного комплекса и задать вопросы будущим работодателям.

«Всероссийская акция „Неделя без турникетов“ позволяет не только познакомить с профессиями и производственными процессами, но и подготовить ребят к обдуманному выбору будущей специальности», — отметил вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Акция продлится месяц. За это время учащиеся школ, вузов и колледжей смогут познакомиться с профессиями, востребованными на современном производстве.

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