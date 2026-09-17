Форум «Управдом» пройдет в Мытищах

24 сентября форум «Управдом» станет площадкой для диалога между жителями, председателями советов многоквартирных домов и сотрудниками администрации. Участники смогут задать вопросы, поделиться инициативами и получить разъяснения от профильных служб.

Цель мероприятия — повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Форум будет проводиться ежеквартально в рамках подмосковной программы, направленной на повышение прозрачности жилищно-коммунального хозяйства и вовлечение жителей в решение локальных вопросов.

Повестка дня включает вопросы капитального ремонта многоквартирных домов и исполнения краткосрочного плана на 2026–2028 годы, задолженности населения за оплату жилищно-коммунальных услуг и перехода на электронный единый платежный документ, а также подведение итогов конкурса «Лучший дом. Лучший двор».

Жителей, председателей и членов советов многоквартирных домов, желающих принять участие в форуме и задать свои вопросы, ждут в 17:00 по адресу: Новомытищинский проспект, дом 36/7.