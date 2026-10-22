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    Сотрудники Минчистоты Подмосковья рассмотрели 24 обращения на личных приемах

    Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко провел личный прием жителей. Посетители из Королева, Химок, Домодедова, Коломны, Красногорска, Дмитровского, Богородского и других округов подняли 24 вопроса, в том числе о коммунальных начислениях, ремонте домов и работе управляющих компаний, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Жители Богородского округа попросили наладить освещение у дома — муниципалитету поручили проработать этот вопрос.

    В Королеве после сообщения о некачественном ремонте общего имущества управляющей компании предписали обследовать объект, зафиксировать недочеты и отчитаться перед министерством. Ситуацию контролируют инспекторы.

    В Химках проверят качество уборки дома и прилегающей территории. Кроме того, заявителям объяснили, как можно сменить управляющую организацию.

    «Мы стараемся максимально оперативно реагировать на все обращения жителей. Наша задача — не просто дать связь, а добиться, чтобы проблема больше не повторилась. Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбираем каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений», — отметил Игорь Даниленко.

    График личных приемов опубликован на  официальном сайте министерства. Исполнение поручений по обращениям находится на контроле профильных специалистов.

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