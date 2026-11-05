Минчистоты Подмосковья напомнило список обязанностей консьержа

Собственники квартир в многоквартирных домах могут самостоятельно определять круг обязанностей консьержа. Перечень задач утверждают на общем собрании жильцов и закрепляют в должностной инструкции сотрудника, напомнили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Обычно консьерж контролирует вход в подъезд, следит за порядком в местах общего пользования, принимает корреспонденцию, хранит ключи от технических помещений и при необходимости связывается с коммунальными службами.

По решению собственников ему могут поручить дополнительные функции: получение посылок, помощь с доставкой или организацией парковки.

Зарплату консьержа оплачивают владельцы квартир. Размер взносов устанавливают на общем собрании, а соответствующую сумму указывают в платежном документе. При этом работа консьержа не относится к коммунальным услугам и оплачивается отдельно.

Действия сотрудника должны фиксироваться в специальном журнале. Кроме того, консьерж обязан сохранять конфиденциальность личной информации о жильцах, ставшей ему известной во время работы.