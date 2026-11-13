Новую туристическую программу организовали в Люберцах

Чтобы увидеть Бабу Ягу, побывать в интерактивном музее и узнать историю шоколада, не обязательно отправляться далеко за пределы Подмосковья. В городском округе Люберцы развивается туристический проект «СказГрад».

Основная задача проекта — открыть жителям и гостям округа местные достопримечательности через экскурсии, тематические встречи и интерактивные программы. Инициатива реализуется туристической компанией «Маршруты» в рамках партийного проекта «Выбирай свое» и народной программы «Единой России».

«Этот проект действует на территории городского округа примерно два с половиной года. За это время у нас появилось 11 туристических, экскурсионных, интерактивных программ для того, чтобы можно было посетить организованной группой или прийти со своей семьей, например, в выходной день и посмотреть, что у нас проходит. И вот буквально вчера у нас запустилась новая программа — интерактивный музей „Ламповое место“», — рассказала генеральный директор компании «Маршруты» Александра Михайлова.

Каждая площадка предлагает собственный формат знакомства с культурой. В «Ламповом месте» гости изучают историю шоколада, а в избушке Бабы Яги знакомятся с русским фольклором и традиционным бытом. Здесь проводят мастер-классы для детей, угощают чаем и рассказывают сказочные истории. За прошлый год проект принял около 15 тысяч посетителей.

Следующая задача — расширять туристическую географию округа и привлекать новых гостей. Для этого за одним столом собрались представители бизнеса, депутаты, активисты общественных и молодежных объединений. Вместе они обсудили, как расширить туристические возможности округа и сделать Люберцы еще привлекательнее для путешественников.