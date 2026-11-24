С 19 по 21 ноября в поселке Малаховка на базе Московской государственной академии физической культуры прошли соревнования по боксу в рамках фестиваля студенческого спорта «УниверЛига Регионов». Городской округ Воскресенск на турнире представил спортсмен Данила Соколов, завоевавший первое место.

Соревнования собрали сильнейших студентов высших учебных заведений и колледжей Подмосковья, а также представителей других регионов Российской Федерации. Данила Соколов является воспитанником секции бокса молодежного центра «Олимпиец» и тренируется под руководством тренера высшей категории Александра Катанаева. На турнире спортсмен проявил характер, волю к победе и отличную спортивную подготовку, уверенно пройдя всю турнирную дистанцию. По итогам состязаний он занял первое место в своей категории.

Развитие спорта и поддержка спортсменов в регионе находятся на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. В городских округах Подмосковья создаются условия для подготовки спортивного резерва, а подмосковные спортсмены регулярно добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Успех Данилы Соколова стал очередным подтверждением эффективной работы по развитию бокса в Воскресенске и поддержке молодых атлетов.