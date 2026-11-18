В Одинцовском округе с 16 по 22 ноября проходит профилактическое мероприятие «Детское кресло». Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание водителям, которые перевозят детей без удерживающих устройств или нарушают правила их использования.

Главная цель рейдов — снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и тяжесть возможных травм.

Автоинспекторы напоминают, что для перевозки детей младше семи лет необходимо использовать автокресло или другое удерживающее устройство, соответствующее росту и весу ребенка. Для пассажиров от семи до 11 лет включительно на заднем сиденье допускается использование штатного ремня безопасности, а на переднем обязательно детское удерживающее устройство. Автокресло должно быть правильно установлено и надежно закреплено.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность. Водителям рекомендуют заранее проверять исправность удерживающих устройств перед каждой поездкой.