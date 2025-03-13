Спортивный праздник для семей пройдет в Химках 15 марта

Спортивную программу «Твори добро» проведут в парке Толстого городского округа Химки. Желающих принять участие приглашают на мероприятие в субботу, 15 марта, в 12:00.

Гостей праздника ждут пять тематических станций с необычными заданиями. На каждой из них участникам предстоит проявить способности и спортивные навыки. Командам-семьям за выполненные задания будут вручать специальные наклейки. Их в конце праздника можно будет обменять на памятные подарки.

Участники соревнований смогут продемонстрировать свои ловкость, смекалку, а также познакомиться с новыми друзьями и просто весело провести время.

Отметим, в городских зонах отдыха Химок регулярно проводят подобные спортивные, культурные и развлекательные программы. Местные жители принимают участие в творческих мастер-классах, конкурсах, викторинах и командных соревнованиях.