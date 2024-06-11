Соцработников наградили за труд в Доме правительства Московской области

Соцработников Подмосковья отметили высокими наградами за их самоотверженный труд и профессионализм. Торжественное мероприятие прошло в Доме правительства Московской области.

«Ежедневно соцработники отдают частичку тепла, доброты и заботы тем, кто в этом нуждается: это старики, инвалиды, дети, которые находятся в трудной ситуации, а также семьи участников СВО и те, кому нужна помощь», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в свою очередь отметила, что многие социальные координаторы фонда также имеют опыт работы в службах социальной помощи.

«Среди наших социальных координаторов фонда — более 300 ветеранов СВО и свыше сотни мам и жен героев. Они как никто другой способны находить самые нужные слова поддержки в сложных ситуациях», — пояснила Цивилева.

В ведомстве отметили, что в регионе работают более 15 тысяч социальных работников, которые ежедневно помогают двум миллионам пожилых жителей, 400 тысячам инвалидов и более 1,5 миллионам семей с детьми.

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