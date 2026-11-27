Партийцы и сторонники «Единой России» проверили готовность сквера на центральной площади Воскресенска. Благоустройство ведется в рамках народной программы партии.

На сегодня основные работы завершены. Осталось установить малые архитектурные формы — лавочки, урны, информационные щиты, а также смонтировать камеры видеонаблюдения. Ход работ партийцы держат на контроле в рамках партпроекта «Городская среда».

Координатор проекта «Городская среда» Светлана Наянова отметила: «Сквер на центральной площади — это место, где каждый день будут гулять семьи с детьми, отдыхать ветераны, встречаться друзья. Поэтому мы смотрим не только на сроки, но и на качество: удобные лавочки, нормальное освещение, безопасность. Остались финальные штрихи — и сквер откроет двери для воскресенцев».

После завершения всех работ территория станет еще одной благоустроенной площадкой, где жители смогут проводить время с комфортом.